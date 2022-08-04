Главный герой фильма "Дом Гуччи" снялся в рекламной кампании Burberry: впечатляющая съемка
Источник:Vogue
Главный герой документальной ленты "Дом Гуччи" Адам Драйвер снялся в рекламной кампании британского бренда Burberry.
Осенью 2021 года в кинотеатрах стартовал показ поразительного фильма о внуке основателя бренда Gucci – Маурицио Гуччи, который являлся руководителем известного итальянского бренда.
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Адам Драйвер снялся для Burberry
Сыграл главную роль главы Дома высокой моды 38-летний американский актер Адам Драйвер. Представители бренда Burberry пригласили знаменитость сняться для рекламной кампании, представляя аромат Hero. Лицом нового аромата Адам Драйвер стал еще в июле 2021 года, впрочем, только сейчас появились впечатляющие фотографии.
Адам Драйвер покорил немало представительниц женского пола со всего мира просто поразительными кадрами и видеороликом, в котором он превратился в кентавра.
Главный герой кампейна позирует на пляже, обнажив торс привлекательного спортивного тела. Благодаря исключительной физической красоте и магнетической ауре он воплотил наибольшее желание Burberry – передать концепцию мужества.
Адам Драйвер в фантастической съемке Burberry / Фото из Vogue
Адам Драйвер в фантастической съемке Burberry / Фото из Vogue
Адам Драйвер в фантастической съемке Burberry / Фото из Vogue
Рекламная съемка аромата Hero от Burberry: смотрите онлайн