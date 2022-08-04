Восени 2021 року в кінотеатрах стартував показ вражаючого фільму про онука засновника бренду Gucci – Мауриціо Гуччі, який був керівником відомого італійського бренду.

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Адам Драйвер знявся для Burberry

Зіграв головну роль очільника Дому високої моди 38-річний американський актор Адам Драйвер. Представники бренду Burberry запросили знаменитість знятися для рекламної кампанії, презентуючи аромат Hero. Обличчям нового аромату Адам Драйвер став ще у липні 2021 року, втім лише зараз з’явилися вражаючі світлини.

Адам Драйвер підкорив чимало представниць жіночої статі зі всього світу просто вражаючими кадрами та відеороликом, в якому він перетворився на кентавра.

Головний герой кампейну позує на пляжі, оголивши торс привабливого спортивного тіла. Завдяки своїй винятковій фізичній красі та магнетичній аурі він втілив найбільше бажання Burberry – передати концепцію мужності.



Адам Драйвер у фантастичній зйомці Burberry / Фото з Vogue



Адам Драйвер у фантастичній зйомці Burberry / Фото з Vogue



Адам Драйвер у фантастичній зйомці Burberry / Фото з Vogue

Рекламна зйомка аромату Hero від Burberry: дивіться онлайн