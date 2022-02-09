Главные тренды обуви на весну 2022: берите их во внимание уже сейчас

Этой весной обувные тренды порадуют даже самую требовательную модницу. Для нового сезона дизайнеры подготовили безупречную обувь, которая идеально дополнит ваше пальто, тренч или кожанку.

В весенне-летнем сезоне в моде будут яркие цвета, ностальгия за 2000-ми и оригинальные формы. Звезды стритстайл уже познакомили нас с туфлями на массивной платформе, впрочем, советуем вам присмотреться к не менее стильным вариантам.

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Острый носок

Обувь с удлиненным острым носком возвращается в моду. Светская львица Ким Кардашьян уже успела показать на себе модную стилизацию сапог от Balenciaga и леопардовой шубы. Уже с первым потеплением можете примерить туфли с острым носком и мюли.



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из инстаграма



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle

Платформа

С этим трендом мы уже знакомы больше, и судя по тому, какую обувь все выбирают сейчас – весной туфли на платформе будут у каждой девушки. Туфли в стиле Versace и Prada лучше всего носить с короткими юбками и мини-платьями. Их высокая платформа визуально вытягивает ноги.



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из инстаграма



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle

Тонкие линии

Несмотря на возвращение трендовой обуви из 2000-х этой весной в моде будут босоножки с лаконичными тонкими ремешками. Они идеально дополнят брючные костюмы и нежные платья в бельевом стиле.



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle

Высокие шнуровки

Аллюзия на гладиаторы, которые были в моде 10 лет назад, снова вернулась на подиумы. Сандалии с высокой шнуровкой рекомендовано носить с джинсовыми шортами, юбками или с пляжными образами.



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle

Сандалии на платформе Комфортные сандалии на платформе прекрасно впишутся в городскую эстетику. Соедините их с джинсами разных фасонов, платьями и жакетами.



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle



Трендовая обувь на весенне-летний период / Фото из Elle