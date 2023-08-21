День Независимости 2023: где купить красивые вышиванки

24 августа украинцы будут праздновать 32-ю годовщину провозглашения независимости. Традиционно в этот день все одевают вышитые сорочки, поэтому предлагаем вам гид украинскими брендами, где вы найдете для себя красивые вышитые рубашки.

Каждая украинка хочет покрасоваться на День Независимости своей особой вышиванку, пишет 24 Канал. Для украинцев вышиванка не является простым элементом гардероба, а определенным оберегом. Именно к этому наряду мы относимся с особой любовью и трепетом.

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Украинский народ через годы пронес любовь к вышиванку. А в условиях войны нам еще больше хочется продемонстрировать, кто такие украинцы. Где бы вы ни были – наденьте вышиванку, чтобы продемонстрировать, что мы свободный народ независимой страны.

Edelvika

Украинский бренд Edelvika имеет большой ассортимент товара, который вы можете приобрести по лояльным ценам. На сайте бренда есть не только сорочки для женщин, вышитые платья и цветные плахты, но и вышиванки для целой семьи.

Что интересно, в рубашке от бренда Edelvika в 2022 году появилась мама изобретателя Илона Маска – модель и диетология Мэй Маск.

Ryabokon Factory

Бренд представляет разноцветные вышиванки с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Вышитые рубашки и платья состоят из натуральных тканей: льна, батиста, коттона.

2КОЛЕРЫ

Украинский бренд уникален тем, что все орнаменты для рубашек и платьев находят в частных коллекциях, музейных фондах или сборниках литературы по вышиванкам.

Большое значение бренд придает символике узоров, которые являются современной интерпретацией древних украинских орнаментов.

Etnodim

В 2022 году украинский бренд Etnodim создал для президента Украины Владимира Зеленского эксклюзивную вышиванку с дубовым орнаментом цвета милитари, а уже в этом году создали вышитую льняную рубашку с символами Киевской Руси. Изделие с древними украинскими символами глава государства надел на Пасху.

Бренд Etnodim удовлетворит желание кого-либо, поскольку сайт представлен разнообразными вышиванками с оригинальными узорами.

MEREZHKA

Бренд порадует женщин, которые любят современную украинскую вышиванку. В инстаграмме вы найдете много вышиванок для женщин, мужчин и детей. Кроме того, вы найдете для себя много интересных образов с вышиванкой.