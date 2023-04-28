День вышиванки 2023: список магазинов с вышитыми рубашками

18 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день украинцы приходят в школу, университет или на работу в вышитой рубашке или платье. Где купить вышиванку по выгодной цене – читайте дальше.

Погода во второй половине мая позволяет одевать вышиванку без верхней одежды, так что вы сможете полностью покрасоваться своим безупречным изделием, пишет 24 канал.

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У многих из нас в гардеробе, пожалуй, есть аутентичная вышиванка, впрочем сейчас все больше бренды представляют современную вышивку, которая выглядит довольно стильно. Во многих интернет-магазинах приобрести вышиванку или вышитое платье, а их ассортимент просто поражаем. Рассказываем вам о 5 лучших украинских брендах с вышиванками.

MEREZHKA

Бренд современной украинской вышиванки работает с 2017 года. Инстаграм-страница бренда представлена разнообразными вышиванками на любой вкус для женщин, мужчин и детей. Кроме того, в представленных образах вы найдете для себя немало интересных стилизаций с вышиванкой.

Etnodim

В 2022 году украинский бренд Etnodim создал для президента Украины Владимира Зеленского эксклюзивную вышиванку с дубовым орнаментом цвета милитари, а уже в этом году создали вышитую льняную рубашку с символами Киевской Руси. Изделие с древними украинскими символами глава государства надел на Пасху.

Бренд Etnodim удовлетворит желание кого-либо, поскольку сайт представлен разнообразными вышиванками с оригинальными узорами.

2КОLYORY

Основатели бренда Игорь и Оксана Коваленко в начале войны переквалифицировались и вместо пошива вышиванок работали над обеспечением плитоносок нашим бойцам.

Советуем обратить внимание на бренд, которые все орнаменты для рубашек и платьев находят в музейных фондах, частных коллекциях или сборниках вышитой литературы. Бренд придает большое значение символике узоров, которые являются современной интерпретацией древних украинских орнаментов.

Инстаграм-страница бренда неактивна, впрочем на сайте вы найдете много интересных вышиванок.

Ryabokon Factory

Бренд представляет разноцветные вышиванки с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Вышитые рубашки и платья состоят из натуральных тканей: льна, батиста, коттона. Кроме того, бренд также принимает индивидуальные заказы и сошьет вам эксклюзивную вышиванку.

Edelvika

Украинский бренд Edelvika порадует вас не только большим ассортиментом товара, но доступными ценами. На сайте вы найдете рубашки для целой семьи, вышитые платья и цветные плахты.

В рубашке от бренда Edelvika в 2022 году появилась мама изобретателя Илона Маска – модель и диетология Мэй Маск.