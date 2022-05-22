Яркие образы музыкантов с этническими мотивами и розовой панамой Олега Псюка запомнились всем зрителям и участникам шоу.

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Розовая панамка стала символом победы Украины на Евровидении — ее добавили себе на аватарки в соцсетях 24 канал, Киевстар, Укрзализныця, Rozetka, Книжный магазин Е, Сушия и многие другие бизнесы в знак поддержки рэперов. Укрпочта даже обещает выпустить марку, посвященную победе группы. Панама Олега Псюка даже имеет свой шутливый аккаунт в твиттере.



Розовая панама на аватарках в соцсетях / Фото из пресс-службы

Масс-маркет наспех добавляет в свой ассортимент трендовый аксессуар сезона, а модные медиа ищут похожий головной убор в брендовых коллекциях. Ту самую оригинальную панаму для Kalush Orchestra, прошедшую путь от Нацотбора до клипа Stefania и победы на Евровидении создал бренд Shkoura.



Бренд Shkoura создал панаму для Олега Псюка / Фото из инстаграммы

Это молодой украинский бренд, создающий самобытную одежду с горным характером и этническими мотивами. У изделий этого бренда нет аналогов или двух идентичных вещей — каждая уникальна.



Каждая вещь бренда уникальна / Фото с инстаграммы бренда

Изделия Shkoura производятся высоко в горах на ткацких станках образца XVIII века. Овечью шерсть вручную стригут, прядут, а затем ткут из нее полотно, которое впоследствии граблируют, вываливают в горной реке и сушат на открытом воздухе. Такая близость к естественным процессам придает вещам уникальность. К тому же в процессе производства нет ни одного процесса, который вредил бы планете. Никакого электричества или углеродного следа только натуральная шерсть, творчество, традиции и ручной труд.



Бренд Shkoura создал панаму для Олега Псюка / Фото из инстаграммы

Бренд прославился прежде всего благодаря своим пальто. Создание такого изделия может занимать более месяца, ведь экологически чистые процессы, построенные по традиционным моделям, требуют много усилий и ручного труда. Каждая вещь имеет персональный паспорт, в котором есть информация об одежде, уходе за ней.

Идея бренда возникла 10 лет назад в Карпатах. Это был невероятный период моей жизни, тогда я познакомилась с удивительной культурой ткачества и вдохновилась ее красотой. У меня появилось желание создать в этой технике что-то особенное,

– рассказала дизайнер и автор всех изделий бренда Олеся Заика.

Shkoura пропагандирует ответственное и вдумчивое потребление. Это не та одежда, которая сегодня в тренде, а завтра нет. Это вещи с историей, непохожие на своих предшественников и преемников. Они возвращают людей к чему-то архаическому и глубинному, а от того – подлинному. Ведь не так часто встречаются вещи, на которые так глубоко влияет природа.

Основательница бренда Марина Егонская говорит, что вещи от Shkoura выбирают себе творческие бунтари, которым тесно в шаблонах общества. Kalush Orchestra удивили всю Европу сочетанием хулиганского рэпа, этнических мотивов и нежной истории любви к матери, которая в то же время стала одним из музыкальных символов войны в Украине. Кроме того, группа даже, несмотря на угрозу дисквалификации, прокричала на весь мир о той страшной реальности, которая происходит на Азовстали.

Стильный символ этой медийной победы — самая желанная вещь в гардеробе всей Европы. Kalush запустили свой мерч – хлопчатобумажные розовые панамки на жаркий сезон. Панама от Shkoura – более теплый вариант, который станет яркой изюминкой в осенних и зимних образах. Бренд признается, что едва успевает делать новые господами. Впрочем, заказать аутентичный аксессуар еще можно на сайте бренда, который доставляет свои изделия по всему миру.



Бренд Shkoura создает уникальные вещи / Фото из инстаграммы