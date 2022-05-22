Яскраві образи музикантів з етнічними мотивами та фірмовою рожевою панамою Олега Псюка запам’яталися всім глядачам та учасникам шоу.

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Рожева панамка стала символом перемоги України на Євробаченні — її додали собі на аватарки в соцмережах 24 канал, Київстар, Укрзалізниця, Rozetka, Книгарня Є, Сушія та багато інших бізнесів у знак підтримки реперів. Укрпошта навіть обіцяє випустити марку, присвячену перемозі гурту. Панама Олега Псюка навіть має свій жартівливий акаунт у твіттері.



Рожева панама на аватарках в соцмережах / Фото з прес-служби

Мас-маркет поспіхом додає до свого асортименту трендовий аксесуар сезону, а модні медіа шукають схожий головний убір у брендових колекціях. Ту саму оригінальну панаму для Kalush Orchestra, яка пройшла шлях від Нацвідбору до кліпу на Stefania та перемоги на Євробаченні створив бренд Shkoura.



Бренд Shkoura створив панаму для Олега Псюка / Фото з інстаграму

Це молодий український бренд, який створює самобутній одяг із гірським характером та етнічними мотивами. У виробів цього бренду немає аналогів чи двох ідентичних речей — кожна є унікальною.



Кожна річ бренду є унікальною / Фото з інстаграму бренду

Вироби Shkoura створюються високо в горах на ткацьких верстатах зразка XVIII століття. Овечу шерсть вручну стрижуть, прядуть, а потім тчуть із неї полотно, яке згодом граблюють, вивалюють у гірській річці та сушать на відкритому повітрі. Така близькість до природних процесів надає речам унікальності. До того ж у процесі виробництва немає жодного процесу, який би шкодив планеті. Жодної електрики чи вуглецевого сліду — лише натуральна вовна, творчість, традиції та ручна праця.



Бренд Shkoura створив панаму для Олега Псюка / Фото з інстаграму

Бренд прославився насамперед завдяки своїм пальтам. Створення такого виробу може займати понад місяць, адже екологічно чисті процеси, побудовані за традиційними моделями вимагають багато зусиль та ручної праці. Кожна річ має персональний паспорт, у якому є інформація про одяг та догляд за ним.

Ідея бренду з’явилась 10 років тому в Карпатах. Це був неймовірний період мого життя, саме тоді я познайомилась із дивовижною культурою ткацтва й надихнулась її красою. У мене з’явилося бажання створити в цій техніці щось особливе,

– розповіла дизайнерка та автор усіх виробів бренду Олеся Заїка.

Shkoura пропагує собою відповідальне та вдумливе споживання. Це не той одяг, який сьогодні в тренді, а завтра — ні. Це речі з історією, несхожі на своїх попередників і наступників. Вони повертають людей до чогось архаїчного та глибинного, а від того — справжнього. Адже не так часто трапляються речі, на які так глибоко впливає природа.

Засновниця бренду Марина Єгонська каже, що речі від Shkoura обирають для себе творчі бунтарі, яким тісно в шаблонах суспільства. Kalush Orchestra здивували усю Європу поєднанням хуліганського репу, етнічних мотивів та ніжної історії любові до матері, яка водночас стала одним із музичних символів війни в Україні. Окрім того, гурт навіть попри загрозу дискваліфікації прокричав на весь світ про ту страшну реальність, яка відбувається на Азовсталі.

Стильний символ цієї медійної перемоги — найбажаніша нині річ у гардеробі усієї Європи. Kalush запустили свій мерч — бавовняні рожеві панамки на спекотний сезон. Панама від Shkoura — тепліший варіант, який стане яскравою родзинкою в осінніх та зимових образах. Бренд зізнається, що ледве встигає робити нові панами. Втім замовити аутентичний аксесуар ще можна на сайті бренду, який доставляє свої вироби по всьому світу.



Бренд Shkoura створює унікальні речі / Фото з інстаграму