ETNODIM, Gaptuvalnya и другие: подборка отечественных брендов вышиванок, которые вам понравятся

День вышиванки напоминает нам о необходимости беречь свою идентичность и обычаи предков. Отечественные дизайнеры активно работают с этим национальным мотивом, создавая современные вышитые коллекции. Следовательно, сегодня вышиванка становится все более популярной в Украине.

По случаю Дня вышиванки, который отмечают в третий четверг мая, Fashion 24 подготовил подборку 5 различных украинских брендов, которые создают современные и модные вышиванки. Здесь есть вышитые рубашки на любой вкус.

К теме Что одеть на День вышиванки: интересные идеи, которые захочется повторить

Gaptuvalnya

Ивано-франковский бренд прославляет аутентичную украинскую вышивку. Бренд сочетает традиционную вышивку с современными силуэтами, демонстрируя, как народная культура продолжает развиваться вместе с обществом.

Одежда от "Гаптувальни" не требует особых поводов – она создана, чтобы сопровождать вас каждый день, на работе и во время отдыха. Потому что уважение к собственной культурной идентичности беспрекословно подходит каждому украинцу,

– подчеркивают на сайте.

Вышитая одежда Gaptuvalnya / Фото с сайта бренда

ETNODIM

Киевский бренд также обращается к украинской этнической тематике, предлагая ассортимент вышитых рубашек для мужчин, женщин и детей. К тому же дизайнеры создают различные вышитые платья и даже аксессуары. В частности, льняные сумки с вышитым орнаментом диких животных.

Интересно, что в сотрудничестве с журналом Marie Claire ETNODIM представил рубашку, вдохновленную стилем Елизаветы Скоропадской. Модный бренд также создал вышиванку, отдавая дань уважения украинскому национальному инструменту – бандуре, а также чествуя художника Василия Корчинского, известного своими иллюстрациями к "Теням забытых предков".

Вышиванки в ETNODIM / Фото с сайта бренда

MustHave

Этот бренд производит уникальные и модные вещи на все случаи жизни. В частности, MustHave предлагает широкий ассортимент стильных вышиванок в разных цветах. Например, есть вышитые рубашки в черном и сером цвете.

Вышитая одежда в MustHave / Фото с сайта бренда

2KOLYORY

Он специализируется на создании современной одежды со сложной вышивкой, который подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.

2KOLYORY – это сочетание двух стихий, начала и конца, женского и мужского, прошлого и будущего, черного и красного – вечное противостояние противоположностей. Наша миссия – сохранить многовековые традиции наших предков и передать сакральные знания нашим детям,

– отмечают на сайте.

Вышиванки 2KOLYORY/ Фото с сайта бренда

Svarga

Этот львовский бренд, черпая вдохновение в разных регионах Украины, воспроизводит старинные вышитые узоры на различных рубашках и платьях. Коллекции, которые предлагает Svarga, глубоко укоренены в истории и аутентичности традиционной вышитой одежды.

Вышитая одежда Svarga / Фото с сайта бренда