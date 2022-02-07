Газетный принт возвращается в моду: что примеряют на себе мировые модные инфлюенсеры

В моду с новым размахом возвращается газетный принт. Его уже начали активно примерять звезды стритстайла и фешионисты.

Впервые газетный принт появился в 30-е годы благодаря итальянскому модельеру Эльзе Скиапарелли. В Копенгагене дизайнер обратила внимание на маленькие шапочки из газет, которые носили жены рыбаков. Она решила использовать этот мотив в производстве шляп, шарфов и блузок.

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В представленных коллекциях она переносила на ткань вырезки из газет, в которых упоминали саму Эльзу и ее достижения в мире моды.

Впоследствии этот принт закрепился благодаря Джону Гальяно и Кэрри Брэдшоу. В начале нулевых принт был на пике популярности, однако быстро исчез с модных радаров.

Популярность газетного принта в свое время поддержали Lanvin, Gucci, Dolce & Gabbana и Moschino.

В 2018 году Демна для коллекции Balenciaga решила использовать монохромный газетный принт на топах и жакетах. Эстафету в следующем сезоне подхватил Versace для коллекции сезона весна – лето.

В газетных штанах позировали на камеру Эльза Хоск, Белла Хадид, а майки и футболки на себе с удовольствием примерили Кендалл Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли. Светская львица Ким Кардашян даже совмещала в одном образе юбку и сумку в газетный принт.

Ким Кардашян в образе с газетным принтом / Фото из инстаграма

Эльза Хоск в образе с газетным принтом / Фото из инстаграма

Теперь модницы со всего мира снова вспомнили о газетном принте и начали создавать интересные образы.

Газетный принт возвращается в моду / Фото из инстаграма

Газетный принт возвращается в моду / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит H&M"

Газетный принт возвращается в моду / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит H&M"

Газетный принт возвращается в моду / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит H&M"

Газетный принт возвращается в моду / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит H&M"

Газетный принт возвращается в моду / Фото из телеграм-канала "Дьявол носит H&M"

В 2022 году газетный принт имеет все шансы на новое возрождение, ведь разные единицы начали примерять на себе мировые модницы. Масс-маркет Zara быстро подхватывает последние тенденции, так что британская модница Алисия Родди уже успела примерить штаны от испанского бренда.

Газетный принт возвращается в моду / Фото из инстаграма