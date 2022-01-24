Француженка Лея Сфез прогулялась по Парижу в весенней куртке: потрясающий аутфит
Источник:инстаграм Леи Сфез
Французская модница Лея Сфез уже готова к весеннему сезону. Инфлюэнсер прогулялась по Парижу в горчичной стеганой куртке.
Лея Сфез уже давно входит в список самых популярных модниц инстаграма. Она обожает стильные вещи, поэтому часто делится с поклонниками модными образами.
Обратите внимание Какие кожаные вещи будут в моде в 2022 году: актуальные примеры
Инфлюэсер любит комфорт и качество в вещах, каждый раз пытаясь подчеркнуть свой уникальный стиль.
Парижанка уже устала от зимних вещей, поэтому прогулялась по любимому городу в весеннем аутфите. Трендсеттер на своем примере показала, что вещи из предыдущих сезонов все еще остаются актуальными. Среди фасонов ведущую позицию занял свободный крой.
Образ Леи Сфез
Блогерша надела черную водолазку и голубые широкие джинсы, которые декорировала черным кожаным поясом. Сверху Лея примерила свободную стеганую куртку горчичного цвета.
Дополнением аутфита стал зеленый платок на шее и черные солнцезащитные очки. Модница обожает бренд Chanel, поэтому подобрала к образу минималистичную белую сумку с черной полоской посередине от известной французской марки.
Стильный образ Леи Сфез / Фото из инстаграма модницы