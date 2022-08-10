Фильм украинского бренда презентовали на неделе моды в Копенгагене

Copenhagen Fashion Week и Ukrainian Fashion Week объявили о партнерстве. Оно направлено на поддержку модной организации во время войны. В рамках этого на неделе моды в Копенгагене представили фильм украинского бренда the COAT.

Премьера состоялась 10 августа во втором событии UFW International Season SS23. Сейчас модная индустрия воюет на культурном фронте, поэтому такая инициатива очень важна.

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Из-за войны в Украине кризис, поэтому индустрия моды пытается продолжать создавать коллекции, через которые рассказывает миру о войне и показывает украинскую национальную идентичность.

В рамках партнерства Недель моды украинский бренд COAT представил коллекцию SS23. Эту коллекцию дизайнеры создавали под ракетами. Ее представили в цветах ДНК COAT с силуэтами, принтами и вышивкой, которые символизируют украинские традиции.

голубой, бледно-желтый, мятежный оранжевый и нежный розовый.напоминают традиционное украинское ремесло, виды с полевыми цветами Украины, сохраняя легкость и женственность.

Съемки фильма проходили в музее в Пирогово – кладе народной архитектуры и быта Украины под открытым небом со всеми историко-этнографическими регионами страны, около 300 памятников и 100 тысяч разнообразных экспонатов.

Эта коллекция – мое громкое заявление, чтобы привлечь внимание мировой индустрии моды к украинской культуре. Это ответственная миссия – достойно представить свою страну,

– заявила креативная директор бренда the COAT Катя Сильченко.

Фильм украинского бренда the COAT: смотрите видео онлайн