Прем'єра відбулася 10 серпня на другій події UFW International Season SS23. Зараз модна індустрія також воює на культурному фронті, тому така ініціатива дуже важлива.

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Через війну в Україні криза, тому індустрія моди намагається продовжувати створювати колекції, через які розповідає світові про війну та показує українську національну ідентичність.

У межах партнерства Тижнів моди український бренд the COAT представив колекцію SS23. Цю колекцію дизайнери створювали під ракетами. Її представили в кольорах ДНК the COAT з силуетами, принтами й вишивкою, які символізують українські традиції.

Основні кольори колекції: блакитний, блідо-жовтий, бунтівний помаранчевий і ніжний рожевий.

Принти: нагадують традиційне українське ремесло, краєвиди з польовими квітами України, зберігаючи легкість та жіночність.

Зйомки фільму відбувалися в музеї у Пирогові – скарбі народної архітектури та побуту України просто неба з усіма історико-етнографічними регіонами країни, близько 300 пам'яток і 100 тисяч різноманітних експонатів.

Ця колекція – моя гучна заява, аби привернути увагу світової індустрії моди до української культури. Це відповідальна місія – гідно представити свою країну,

– заявила креативна директорка бренду the COAT Катя Сільченко.

Фільм українського бренду the COAT: дивіться відео онлайн