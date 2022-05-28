Минувшие выходные запомнились всем экстравагантной свадьбой Кортни Кардашян и Тревиса Баркера. Бунтарка Кортни устроила свадьбу на свой манер, избежав традиционных правил для невест.

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Свадебная церемония прошла в Портофино, на личной вилле Доменико Дольче и Стефано Габбаны – основателей известного бренда Dolce & Gabbana. Кстати, от именитого итальянского бренда были одеты не только невесты, но и гости. Именно знаменитые сестры Кардашян-Дженнер привлекли к себе безумное внимание папарацци.

Оригинальное свадебное платье Кортни Кардашян

43-летняя Кортни Кардашян пошла впервые к алтарю в коротком мини-платье с кружевом. Свадебное платье было украшено щемящей деталью – дизайнеры вышили белыми нитями буквы KKT (Кортни Кардашян-Баркер). Иностранные источники отмечают, что на протяжении вечера Кортни мыло называла себя миссис Баркер.



Особая вышивка на платье Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма

Дизайнеры сшили единственное такое платье специально для американской звезды. Платье было вдохновлено итальянским нижним бельем 1960-х годов.

Образ невесты дополняла роскошная фата с кружевом и вышитой Девой Марией. Эта фата была вдохновлена одной из татуировок Тревиса. Религиозная иконография дополнялась надписью "Уважение к семейной верности". Также фату украшали средиземноморские цветы. Образ невесты дополнили тюлевые перчатки и кружевные туфли-лодочки.



Свадебное платье Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма



Свадебное платье Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма

Черное платье с Девой Марией

Хотя многие элементы свадебного образа были традиционными для невесты, впрочем, львиная доля ее трехдневных аутфитов – уникальные луки, которые передавали готический стиль пары, который стал их визитной карточкой с того момента, когда они начали встречаться.

Вечером, накануне свадьбы, папарацци заметили Кортни с Тревисом в черном мини-платье с вышитым образком Девы Марии. Это одно из винтажных платьев весенне-летнего сезона 1998 года. Знаменитость дополнила образ черными босоножками, перчатками и короткой фатой с синей каймой.



Предсвадебный образ Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма



Предсвадебный образ Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма

Красное платье с меховой накидкой

А вот в пятницу Кортни и Тревис собрали за столом на ужин всю семью. На невесте было красное боди Dolce & Gabbana с прозрачной накладкой макси-длины. Она дополнила look красными туфлями на каблуке и шарфом из искусственного меха, который накинула на руки. Рядом с ней шел Тревис в черном пиджаке и брюках, также от Dolce & Gabbana.



Предсвадебный образ Кортни Кардашян / Фото из инстаграмма

Гости в образах Dolce & Gabbana

Все три дня роскошной итальянской свадьбы мама и сестры Кортни Кардашян позировали в образах знаменитого итальянского бренда. Сеть еще не оправилась от помпезности платьев Хлои Кардашян, Кайли и Кендалл Дженнер, Крис Дженнер, Ким Кардашян. В образах от Dolce & Gabbana были даже дети Кортни и Тревиса, а также потомки светской львицы Ким Кардашян.