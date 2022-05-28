Минулі вихідні запам’яталися всім екстравагантним весіллям Кортні Кардашян та Тревіса Баркера. Бунтарка Кортні влаштувала весілля на свій манір, уникнувши традиційних правил для наречених.

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Весільна церемонія відбулася у Портофіно, на особистій віллі Доменіко Дольче та Стефано Габбани – засновників відомого бренду Dolce & Gabbana. У речі від іменитого італійського бренду були одягнені не лише наречені, але й гості. Саме знамениті сестри Кардашян-Дженнер привернули до себе шалену увагу папараці.

Оригінальна весільна сукня Кортні Кардашян

43-річна Кортні Кардашян пішла вперше до вівтаря у короткій мінісукні з мереживом. Весільне плаття було оздоблене щемливою деталлю – дизайнери вишили білими нитками букви KKT (Кортні Кардашян-Баркер). Іноземні джерела зазначають, що впродовж вечора Кортні мило називала себе місіс Баркер.



Особлива вишивка на сукні Кортні Кардашян / Фото з інстаграму

Дизайнери пошили єдину таку сукню спеціально для американської зірки. Сукня була натхненна італійською спідньою білизною 1960-х років.

Образ нареченої доповнювала розкішна фата з мереживом та вишитою Дівою Марією. Ця фата була натхненна однією з татуювань Тревіса. Релігійна іконографія доповнювалася надписом "Повага до сімейної вірності". Також фату одздоблювали середземноморські квіти. Образ нареченої доповнили тюлеві рукавички та мереживні туфлі-човники.



Весільна сукня Кортні Кардашян / Фото з інстаграму



Весільна сукня Кортні Кардашян / Фото з інстаграму

Чорна сукня з Дівою Марією

Хоча багато елементів весільного образу були традиційними для нареченої, втім левова частка її триденних аутфітів – унікальні та передавали готичний стиль пари, який став їхньою візитною карткою з того моменту, коли вони почали зустрічатись.

Ввечері, напередодні весілля папараці помітили Кортні з Тревісом у чорній мінісукні з вишитим образком Діви Марії. Це одна з вінтажних суконь весняно-літнього сезону 1998 року. Знаменитість доповнила образ чорними босоніжками, рукавичками та короткою фатою з синім облямуванням.



Передвесільний образ Кортні Кардашян / Фото з інстаграму



Передвесільний образ Кортні Кардашян / Фото з інстаграму

Червона сукня з хутряною накидкою

А от у п’ятницю Кортні та Тревіс зібрали за одним столом на вечерю всю родину. На нареченій було червоне боді Dolce & Gabbana із прозорою накладкою максі-довжини. Вона доповнила look червоними туфлями на підборах та шарфом зі штучного хутра, який накинула на руки. Поруч із нею крокував Тревіс у чорному піджаку та штанах, також від Dolce & Gabbana.



Передвесільний образ Кортні Кардашян / Фото з інстаграму

Гості в образах Dolce & Gabbana

Усі три дні розкішного італійського весілля мама та сестри Кортні Кардашян позували в образах від знаменитого італійського бренду. Мережа ще досі не оговталась від помпезності суконь Хлої Кардашян, Кайлі та Кендалл Дженнер, Кріс Дженнер, Кім Кардашян. У образах від Dolce & Gabbana були навіть діти Кортні та Тревіса, а також нащадки світської левиці Кім Кардашян.