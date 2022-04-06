С первых дней российско-украинской войны, которая началась 24 февраля, мать Илона Маска поддерживает украинцев. Она часто в своем инстаграмме вспоминает поездки в Киев и постоянно одевает вещи от украинских брендов, прославляя наших дизайнеров.

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73-летняя мать изобретателя Илона Маска прилетела в Чехию. В Праге она совершила светский выход в платье от украинского бренда Jamemme, а на прогулку по городу Мэй Маск надела панаму от бренда Ruslan Baginskiy.

Знаменитость примеряла коричневое платье в складки с вырезом в зоне декольте. Ее аутфит дополняли массивные золотые серьги и браслеты. Мэй Маск уже не в первый раз одевает изделия от украинского бренда Jamemme. Ранее модель уже надела голубое кутюрное платье Avrora dress.



Мэй Маск в платье Jamemme / Фото из инстаграммы

На прогулку по Праге звездная мамочка надела стеганый серебристый пуховик от Moncler. На низ она примеряла джинсы с разрезами, черные кеды и синий шарф. Образ Мэй Маск завершила панама в принт гусиной кавычки от украинского дизайнера из Львова Руслана Багинского.



Мей Маск в панаме Ruslan Baginskiy / Фото с инстаграммы