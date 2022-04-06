З перших днів російсько-української війни, яка розпочалася 24 лютого, матір Ілона Маска підтримує українців. Вона часто у своєму інстаграмі згадує поїздки до Києва та постійно одягає речі від українських брендів, прославляючи наших дизайнерів.

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73-річна матір винахідника Ілона Маска прилетіла до Чехії. У Празі вона здійснила світський вихід у сукні від українського бренду Jamemme, а на прогулянку містом Мей Маск одягнула панаму від бренду Ruslan Baginskiy.

Знаменитість приміряла коричневу сукню в складки з вирізом в зоні декольте. Її аутфіт доповнювали масивні золоті сережки та браслети. Мей Маск вже не вперше одягає вироби від українського бренду Jamemme. Раніше модель вже одягала блакитну кутюрну сукню Avrora dress.



Мей Маск у сукні Jamemme / Фото з інстаграму

На прогулянку Прагою зіркова матуся одягнула стьобаний сріблястий пуховик від Moncler. На низ вона приміряла джинси з розрізами, чорні кеди та синій шарф. Образ Мей Маск довершила панама в принт гусячої лапки від українського дизайнера зі Львова Руслана Багінського.



Мей Маск у панамі Ruslan Baginskiy / Фото з інстаграму



Мей Маск у панамі Ruslan Baginskiy / Фото з інстаграму