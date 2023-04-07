Совсем скоро Евгения Эмеральд во второй раз станет мамой, пишет 24 канал. Женщина находится на 40 неделе беременности, поэтому делится со своими поклонниками миловидными кадрами с округлым животом.
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За инстаграм-страницей Евгении наблюдает почти 70 тысяч поклонников. За время полномасштабного вторжения она стала медийной военной. В начале войны она пожертвовала своим ювелирным бизнесом, который строила много лет и ушла воевать вместе с другими военными.
Снайперша, которую называют Жанной д'Арк находится в приятном ожидании. Роды у нее должны начаться уже через неделю-две. Перед появлением дочери Эмеральд опубликовала нежные кадры с фотосессии.
Красивая рыжеволосая женщина надела безупречное белоснежное платье-плиссе на длинный рукав с глубоким разрезом на ноге. Свои волосы она зачесала в пучок, уронила передние пряди и нанесла эффектный макияж. Женщина позировала в фотостудии.
Поклонники военной уже засыпали женщину в комментариях приятными словами. Сама же Евгения Эмеральд не только опубликовала красивые фото, но и поделилась с женщинами, также ожидающими появления ребенка набором важных гаджетов, которые ей необходимы для будущего "бандерятка".
Роскошная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram
Роскошная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram
Роскошная фотосессия Евгении Эмеральд / Фото с Instagram