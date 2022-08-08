Ева Лонгория часто показывает поклонницам варианты эффектных аутфитов. В этот раз она показала стильный летний образ.

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Летний look Евы Лонгории

Актриса позировала на камеру в обжатом белом платье, которое завязывалось на шее, с лаконичным декольте и обнаженной спиной. Это придало образу женственности и соблазнительности. Волосы голливудская звезда вложила в локоны и собрала в хвост, лишь несколько прядей спадали на лицо.

Как всегда, непревзойденным был макияж Евы: коричневые тени с черными стрелками на веках, нюдовый блеск на губах. Ее уши украшали большие серьги-кольца. Эффектности образа добавил безупречный золотистый загар.

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