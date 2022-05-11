Etnodim посвятил вышитую рубашку зданию "Цветы Украины", которую начали уничтожать застройщики

Украинский бренд Etnodim презентовал вышитую рубашку, которую посвятил исторической памятке Киева, зданию "Цветы Украины", которую застройщики начали уничтожать.

Дизайнер бренда Анна Фесенко посвятила свою новую рубашку модернистскому зданию в центре Киева.

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Киевляне активно боролись за сохранения архитектурно-градостроительного наследия. Жители и активисты, выступавшие против демонтажа здания, сломали часть забора, зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

Впоследствии методический павильон "Цветы Украины" в Киеве, который пытался снести застройщик, внесли в реестр государственных памятников, поэтому здание запретили разрушать или перестроить.

Белая рубашка от бренда Etnodim расшита зеленым виноградом, которым была покрыта большая часть здания. На задней части рубашки вышит цветок, который был на фасаде.

И сегодня эта тема, к сожалению, актуальна. Несмотря на то, что во время военного состояния проведение любых строительных работ запрещено, на Подоле застройщики пытаются снести историческое здание. Мы призываем беречь объекты культурного наследия,

– отметил бренд Etnodim.

Чтобы увидеть фото рубашки и здания, листайте вправо

Что известно о здании Цветы Украины

Здание спроектировал в начале 80-х годов архитектор Николай Левчук для коммунального предприятия "Цветы Украины" – институции, профессионально занимавшейся исследованием цветов. Это был учебно-методический павильон с магазином, оранжереей и исследовательским центром. На первом этаже продавали растения, выше проходили выставки, еще в нескольких помещениях были мастерские и курсы флористики. Фасад дома до крыши оплетал 30-летний виноград.

6500 киевлян подписали письмо в Министерство культуры с просьбой предоставить "Цветам Украины" охранный статус памятника архитектуры.

Владелец обнародовал концепт превращения "Цветов Украины" в офисный центр, который должен был полностью изменить внешний вид здания.