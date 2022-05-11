Дизайнерка бренду Анна Фесенко присвятила свою нову сорочку модерністській будівлі в центрі Києва.

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Кияни активно боролися щодо збереження архітектурно-містобудівної спадщини. Жителі і активісти, які виступали проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки.

Згодом методичний павільйон "Квіти України" у Києві, який намагався знести забудовник, внесли до реєстру державних пам'яток, тож будівлю заборонили руйнувати чи перебудувати.

Білосніжна сорочка від бренду Etnodim розшита зеленим виноградом, яким була вкрита більша частина будівлі. На задній частині сорочки вишита квітка, яка була на фасаді.

І сьогодні ця тема, на жаль, актуальна. Не дивлячись на те, що під час воєнного стану проведення будь-яких будівельних робіт заборонено, на Подолі забудовники намагаються знести історичну будівлю. Ми закликаємо берегти об’єкти культурної спадщини,

– зазначив бренд Etnodim.

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Що відомо про будівлю Квіти України

Будівлю спроєктував на початку 80-х років архітектор Микола Левчук для комунального підприємства "Квіти України" – інституції, яка професійно займалася дослідженням квітів. Це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. На першому поверсі продавали рослини, вище відбувалися виставки, ще в кількох приміщеннях були майстерні та курси флористики. Фасад будинку аж до даху обплітав 30-річний виноград.

6500 киян підписали лист до Міністерства культури з проханням надати "Квітам України" охоронний статус пам'ятки архітектури.

Власник оприлюднив концепт перетворення "Квітів України" на офісний центр, який мав повністю змінити зовнішній вигляд будівлі.