Елизавета II надела на рабочую встречу желтый наряд с синими цветами в шляпке

Британская королева после долгой паузы с публичными выходами постепенно начала проводить рабочие встречи. Накануне Елизавета II вышла в свет в желтом образе с синими цветами на шляпке.

Украину до сих пор продолжает поддерживать весь мир. Знаменитости постоянно совершают светские выходы в сине-желтых образах в поддержку Украины. Образы британской королевы тщательно подбирает ее давняя помощница и стилистка Анджела Келли. Поэтому ее аутфит, вполне вероятный жест в поддержку Украины.

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Из-за своего почтенного возраста Елизавета II предпочитает принимать гостей в Виндзорском замке, а не ездить на события самостоятельно. Впрочем, иногда она все же осуществляет светские выходы.

Во вторник, 17 мая, британская королева приехала лично открыть мемориальную доску в честь официального завершения строительства линии Элизабет, названной в ее честь на вокзале Паддингтон в Лондоне. В метро Елизавета II пришла вместе со своим сыном, принцем Эдвардом.



Королева Елизавета II осуществила светский выход / Фото из инстаграммы королевской семьи

Новый образ Ее Величества

Знаменитость была одета в желтое пальто бренда Stewart Parvin с лимонными пуговицами и золотистой объемной брошью. Королева надела белоснежные перчатки и завершила образ желтой шляпой с синими цветами от бренда Rachel Trevor-Morgan.

Свой образ Елизавета II дополнила серьгами с жемчугом и кожаной сумкой. На лице знаменитости был сдержан мейк с упором на розовых губах.



Королева Елизавета II совершила светский выход / Фото с Getty Images

На кадрах королева искренне улыбалась, поэтому заметно, что она рада была осуществить светский выход. Она встретилась со всеми работниками проекта Crossrail, а также с теми, кто будет управлять железной дорогой, включая учащихся, водителей и персонал станции.



Королева Елизавета II осуществила светский выход / Фото из инстаграммы королевской семьи

Выходы королевы Елизаветы II теперь станут редкостью. Королевский дворец сообщил, что отныне Ее Величество не часто будет появляться на публике. Основной причиной являются проблемы с подвижностью. Из-за затрудненной мобильности королевы представители дворца будут подтверждать присутствие королевы на том или ином событии только в день, когда она должна состояться. Теперь поклонники монаршей семьи смогут увидеть новые фотографии королевы Елизаветы только из Виндзорского замка.