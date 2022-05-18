Україну досі продовжує підтримувати увесь світ. Знаменитості постійно здійснюють світські виходи у синьо-жовтих образах на підтримку України. Образи британської королеви ретельно підбирає її давня помічниця та стилістка Анджела Келлі. Тому її аутфіт, цілком ймовірний жест на підтримку України.

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Через свій поважний вік Єлизавета ІІ надає перевагу приймати гостей у Віндзорському замку, а не їздити на події самостійно. Втім інколи вона все ж таки здійснює світські виходи.

У вівторок, 17 травня, британська королева приїхала особисто відкрити меморіальну дошку на честь офіційного завершення будівництва лінії Елізабет названої на її честь на вокзалі Паддінгтон у Лондоні. В метро Єлизавета ІІ завітала разом зі своїм сином, принцем Едвардом.



Королева Єлизавета ІІ здійснила світський вихід / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Новий образ Її Величності

Знаменитість була одягнена у жовте пальто від бренду Stewart Parvin з лимонними ґудзиками та золотистою об’ємною брошкою. Королева одягнула білосніжні рукавички та довершила образ жовтим капелюхом з синіми квітами від бренду Rachel Trevor-Morgan.

Свій образ Єлизавета ІІ доповнила сережками з перлинами та шкіряною сумкою. На обличчі знаменитості був стриманий мейк з акцентом на рожевих губах.



Королева Єлизавета ІІ здійснила світський вихід / Фото з Getty Images

На кадрах королева щиро посміхалася, тож помітно, що вона рада була здійснити світський вихід. Вона зустрілася зі всіма працівниками проєкту Crossrail, а також з тими, хто буде керувати залізницею, включаючи учнів, водіїв і персонал станції.



Королева Єлизавета ІІ здійснила світський вихід / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Виходи королеви Єлизавети II тепер стануть рідкістю. Королівський палац повідомив, що відтепер Її Величність не часто з'являтиметься на публіці. Основною причиною є проблеми з рухливістю. Через затруднену мобільність королеви, представники палацу підтверджуватимуть присутність королеви на тій чи іншій події лише в день, коли вона має відбутися. Тож тепер шанувальники монаршої сім’ї зможуть побачити нові світлини королеви Єлизавети лише з Віндзорського замку.