В элегантной вышиванке: Зеленская очаровала стильным нарядом на встрече с королевой Дании
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская отправилась в Копенгаген с рабочим визитом. Там она приняла участие в открытии Второго Украинского инвестиционного форума и встретилась с королевой Дании Мэри. Первая леди выглядели безупречно.
Она подобрала наряды и аксессуары от украинских брендов. В частности, это были Gaptuvalnya и Gunia Project.
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Какой образ одела Елена Зеленская
Для встречи с королевой первая леди выбрала элегантную вышиванку от украинского бренда Gaptuvalnya. Белую рубашку, украшенную сложной вышивкой гладью с цветочными узорами, вдохновленными яворовским платком, она соединила с черными кюлотами и широким поясом. Зеленская дополнила свой образ аксессуарами от Gunia Project и черными каблуками. Волосы она красиво уложила в аккуратные волны и сделала нюдовый макияж.
В каких еще образах первая леди недавно появлялась на публике
- Елена Зеленская дала интервью словенскому изданию OnaPlus. Ее фото украсило обложку журнала. Для фотосессии первая леди надела черный жакет без воротника и пуговиц. Look дополнили золотые серьги и брошь в виде колоска.
- На днях Елена Зеленская впервые за долгое время вышла на публику с мужем. Звездные супруги посетили выставку Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме. Президент на мероприятие выбрал черный свитшот с вышитым на груди украинским гербом и брюки цвета хаки. Между тем первая леди была одета в черный классический костюм, из-под которого выглядывала голубая рубашка.
- До этого Елена Зеленская встречалась с мэром Парижа Анн Идальго, надев светло-зеленый костюм, созданный украинским дизайнером Эльвирой Гасановой. Ансамбль состоял из асимметричного жакета свободного кроя на одной пуговице и длинных, широких брюк с завышенной талией. Дополнил образ мятный пояс на талии и минималистичные золотые серьги.