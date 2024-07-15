В черном костюме и сумке Kachorovska: Елену Зеленскую подловили в аэропорту в Ирландии

Во время рабочего турне в США первая леди Украины демонстрировала элегантные и эффектные образы. Теперь в аэропорту в Ирландии Елену Зеленскую заметили в черном костюме и стильной сумке от украинского бренда.

Как всегда, жена президента Украины выглядела непринужденно и роскошно в базовом наряде.

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Красивый образ Елены Зеленской

В аэропорту Шеннон первая леди появилась в классическом черном костюме, состоящий из жакета и брюк палаццо. Под низ Елена Зеленская надела белую базовую белую футболку.

Для комфорта первая леди надела белые кроссовки от бренда New Balance. Она распустила волосы и довершила образ черными солнцезащитными очками в круглой оправе. К своему аутфиту Зеленская подобрала сумку от украинского дизайнера Алины Качаровской.

Первая леди выбрала для себя трендовую сумку-багет Rebecca темно-коричневого цвета за 8 тысяч гривен.



Безупречный образ Елены Зеленской / Фото Getty Images

Елена Зеленская часто в своих образах примеряет костюмы классических цветов, сочетая их с базовыми футболками. К ним первая леди примеряет туфли-лодочки или кроссовки, когда создает более расслабленный образ.

Первая леди надевает юбки и платья, но больше всего отдает предпочтение брюкам палаццо, которые ей очень подходят. Также ее аутфиты дополняют эффектные броши на жакетах. Елена Зеленская вместе со своим стилистом в основном выбирают украинские бренды одежды или аксессуаров.