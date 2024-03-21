В цветных носках: Елена Зеленская удивила удивительным образом

Елена Зеленская всегда демонстрирует элегантный и классический наряд, впрочем первая леди осуществила выход, который захватил сеть. Она надела цветные носки, которые создали художницы, работающие в студии с синдромом Дауна и РАС – расстройствами аутистического спектра.

Своим новым образом Елена Зеленская поддержала международную акцию ко Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна. Таким образом первая леди привлекла внимание общества к важной теме.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди надела молочный свитер, который соединила с черными базовыми брюками и классическими лоферами. Особенностью ее необычного аутфита стали два разных цветных носка.

Носки, что на мне, – необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной – художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, которые имеют синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз участвовали в украшении традиционной елки на улице Банковой в Киеве,

– написала Елена Зеленская в своем инстаграм-сообщении.

21 марта – Всемирный день информирования о людях с синдромом Дауна. По всему миру люди надевают разные носки. Таким образом они поддерживают тех, кто имеет дополнительную хромосому в 21-й паре.



Удивительный образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Также Елена Зеленская добавила, что люди с синдромом Дауна и РАС должны себя комфортно чувствовать в обществе. По ее словам, мы должны относиться к ним с уважением и пониманием.