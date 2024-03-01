В коричневом костюме: Елена Зеленская покорила образом на встрече с женой Риши Сунака

Елена Зеленская несколько дней назад прибыла в Лондон. Она уже успела встретиться с политиками и с женой Риши Сунаки.

Во время своего рабочего визита первая леди Украины продемонстрировала новый аутфит и вдвоем с Акшатой Мурти появились перед камерами в брючных костюмах. Жена премьер-министра Великобритании встретила Елену Зеленскую на пороге Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди надела коричневый костюм, состоящий из особого жакета и брюк. Блейзер вместо воротника имел шарф, который спадал почти до колен. Верх дополнили брюки с разрезами на ноге. К костюму Елена Зеленская подобрала черную рубашку и темно-коричневые сапоги с острым носком.

Образ первой леди Украины дополняла золотая брошь и, как всегда, идеально уложенные волосы и нежный макияж.

Акшата Мурта надела бледно-розовый лонгслив, который соединила с голубым костюмом. Она примерила расслабленный жакет и брюки палаццо. Ее аутфит дополняли голубые туфли и легкие кудри.

На одной из фотографий Елена Зеленская и Акшата Мурти держались за руки. В своей заметке первая леди Украины отметила, что во время встречи поблагодарила премьер-министра и его жену за поддержку, в частности за очередной пакет гуманитарной помощи от британского правительства.

Образы Елены Зеленской в Лондоне

Первая леди Украины начала свой визит в Соединенное Королевство в черном костюме с клетчатой рубашкой с бантом. В первый день она встретилась с двумя британскими министрами в элегантном и красивом образе.

Также Елена Зеленская встретилась с женой короля Чарльза III – королевой Камиллой. Она примерила твидовый жакет и черные брюки палаццо.