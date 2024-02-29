30-летняя знаменитость устроила фотосессию и показала результат своей аудитории. Олимпийская чемпионка позировала в студии. Это уже не впервые спортсменка красуется перед камерой фотографа в красивом наряде.

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Образ Анны Ризатдиновой

Знаменитость надела костюм, состоящий из черного топа и юбки от украинского бренда Lallier. Анна позировала перед камерой в кружевном топе на длинный рукав, который был украшен кружевным бра.

К верху гимнастка подобрала юбку длины миди на высокой посадке, которая также была миксована из атласа и кружева. К такому аутфиту Анна Ризатдинова подобрала даже черные кружевные чулки.

Дополнили образ знаменитости черные атласные туфли на каблуках, массивные серебристые серьги, легкие волны на волосах и эффектный макияж. Над фотографиями для спортсменки работала целая команда: фотограф, стилист, визажист и мастер по прическам.

В последнее время Анна Ризатднова публикует все больше кадров с фотосессий и демонстрирует свои роскошные образы. В заметке гимнастка отметила, что стала совсем другой.

Это другая Аня: с другими мыслями и отношением. Немножко мудрости прибавилось и осознания,

– написала знаменитость.

За инстаграм-страницей спортсменки следит более 150 тысяч поклонников, поэтому они уже успели отметить в комментариях, как Ане подходит ее перевоплощение.