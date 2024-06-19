Как стильно выглядеть в костюме: увлекательный образ показывает Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на пресс-конференции в бордовом костюме. Как всегда, супруга президента выглядела сдержанно в лаконичных элементах гардероба.

В волшебном образе первая леди появилась на пресс-конференции, которая была посвящена четвертому Саммиту первых леди и джентльменов. Важное событие состоится уже 12 сентября в Киеве.

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Елена Зеленская в бордовом костюме

Первая леди Украины любит красиво одеваться, поэтому ее очередное публичное появление снова поразило украинцев. Елена Зеленская тесно сотрудничает со стилистом Натальей Каменской, которая является основательницей украинского бренда Gunia Project.

Она подбирает для жены президента лучшие наряды от украинских брендов и украшения, которые удачно завершают каждый аутфит первой леди.

На этот раз Елена Зеленская надела бордовый костюм, состоящий из жакета интересного кроя без воротника и юбки длины миди. Жакет она довершила черным тонким поясом на талии и подобрала черные туфли на каблуках.



Красивый образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в бордовом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Жена президента распустила волосы и уложила в легкие волны. Зеленская решила не дополнять аутфит серьгами и оставила минималистичный look, а визажисты сделали нежный и естественный макияж.

Что известно о Саммите первых леди и джентльменов