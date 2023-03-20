Основательница Indposhiv ответила, будет ли шить костюмы для военных с инвалидностью

Ателье Indposhiv известно тем, что приглашает в свои компейны военных. А именно адвоката Маси Найема, бойца "Азова" Илью Самойленко. Его основательница Екатерина Возианова прокомментировала нам, будет ли шить одежду для людей с инвалидностью.

По мнению Екатерины Возиановой, украинские дизайнеры уже должны ориентироваться на то, чтобы шить одежду для людей, которые потеряли руку, ноги или имеют другие ограничения. Важность этого предприниматель отметила в интервью 24 Каналу.

Читайте полную версию О Маси Найеме, Илье Самойленко и бренде Indposhiv: интервью с Екатериной Возиановой

Основательница Indposhiv о костюмах для военных с инвалидностью

Я считаю, что никто в мире, кроме украинцев и тех стран, в которых сейчас идет война, не будут создавать одежду для этих людей, потому что всем другим странам это не актуально. Количество ограничений, которые встречают эти люди в одежде – огромно. Тогда кто, если не мы, будем думать и заботиться о них?

– риторически спросила Екатерина Возианова.

Кстати, офицеру "Азова" Илье Самойленко, который на войне потерял руку и глаз, ателье сделало пиджак, в котором удобно снимать и вставлять протез.

Илья Самойленко в костюме Indposhiv / Фото Екатерины Возиановой

"К сожалению, будет очень много людей, которые вернутся к нам с инвалидностью. Государство и бизнес должны сделать все для того, чтобы они продолжали комфортно жить, нам нужно будет формировать восприятие этих людей, их травм и ограничений и относиться к этому достойно", – мощно отметила основательница бренда Indposhiv.

Напомним, в сентябре 2022 года Илья Самойленко вернулся из российского плена, а в марте 2023 года стал лицом Indposhiv. Защитник Мариуполя снялся в компейне "Такой один", который пробирает до мурашек.