На думку Катерини Возіанової, українські дизайнери вже повинні орієнтуватися на те, щоб шити одяг для людей, які втратили руку, ноги чи мають інші обмеження. На важливості цього підприємиця наголосила в інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте повну версію Про Масі Найєма, Іллю Самойленка та бренд Indposhiv: інтерв’ю з Катериною Возіановою

Засновниця Indposhiv про костюми для військових з інвалідністю

Я вважаю, що ніхто у світі крім українців та тих країн, в яких зараз йде війна – не будуть створювати одяг для цих людей, бо всім іншим країнам це не актуально. Кількість обмежень, які зустрічають ці люди в одязі – величезна. Тоді хто, як не ми, будемо думати і піклуватися про них?

– риторично запитала Катерина Возіанова.

До речі, офіцеру "Азову" Іллі Самойленку, який на війні втратив руку та око, ательє зробило піджак, в якому зручно знімати та вставляти протез.

Ілля Самойленко в костюмі Indposhiv / Фото Катерини Возіанової

"На жаль, буде дуже багато людей, які повернуться до нас з інвалідністю. Держава та бізнес мають зробити все для того, щоб вони продовжували комфортно жити, нам треба буде формувати сприйняття цих людей, їхніх травм і обмежень, і ставитися до цього гідно", – потужно наголосила засновниця бренду Indposhiv.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Ілля Самойленко повернувся з російського полону, а в березні 2023 року став обличчям Indposhiv. Захисник Маріуполя знявся у кампейні "Такий один", який пробирає до мурах.