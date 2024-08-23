Знаменитость позировала в платье сдержанного кроя с чувствительным декольте, которое привлекает внимание изысканным минимализмом. Образ дополняла фата – вуаль, которая добавляла аутфиту особой изысканности.

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Съемки проходили на берегу моря, поэтому кадры получились загадочными и свежими, а Екатерина Кухар стала той идеальной моделью, которая смогла передать своим изяществом всю красоту.

Такой аскетичной невестой я еще никогда не была. Этот опыт мне нравится, особенно сейчас. Часто невесты делают акцент на платье, которое как произведение искусства надо рассматривать, хотя на самом деле именно лаконичность делает акцент на женщине,

– отметила Екатерина Кухар

Оксана Подлесная же отметила, что женщина женщину женщину всегда тонко чувствует, поэтому именно поэтому она захотела создать такой образ.



Красивый образ Екатерины Кухар / Фото из пресс-службы



Свадебный образ Екатерины Кухар / Фото из пресс-службы



Красивый образ Екатерины Кухар / Фото из пресс-службы

Что известно о личной жизни Екатерины Кухар

В сети уже давно ходят мнения относительно вероятного развода Екатерины Кухар с Александром Стояновым. Супруги отписались друг от друга в инстаграме, а Александр как-то назвал Екатерину не женой, а "матерью своих детей". Впрочем Кухар сообщила поклонникам, что волноваться не стоит.

Известно, что пара познакомилась благодаря любви к большой сцене и балету. Они провели вместе десять лет, прежде чем поженились в США в 2018 году. У пары есть двое детей, Тимур и Анна.