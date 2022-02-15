Джулия Фокс открыла модный показ в Нью-Йорке: роскошный образ бывшей Канье Уэста
Бывшая девушка американского рэпера Канье Уэста стала приглашенной моделью на показ модельера и основателя бренда одежды LaQuan Smith. Знаменитость вышла на подиум в роскошном черном платье.
Недавно стало известно, что рэпер Канье Уэст и Джулия Фокс разошлись. Несмотря на слезы актрисы, которые папарацци засняли в аэропорту, некоторые СМИ говорят, что именно Джулия стала инициатором развода, ведь она, как и Ким, не выдержала отношений на расстоянии.
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За короткий период с Канье, актриса сумела примерить немало эффектных выходов, о которых писали все fashion-издания. Теперь Джулией заинтересовался американский модельер, который пригласил ее на свой показ и поручил ответственную миссию открыть его.
Образ Джулии Фокс на подиуме
32-летняя звезда открыла показ в черном длинном платье с роскошным вырезом. Она эффектно дефилировала подиумом в белых туфлях-лодочках. Ее образ дополнил элегантный пучок и аксессуары – массивные серьги в виде змеи и множество серебристых браслетов на обеих руках.
Визажисты создали для модели красивый макияж. Ее веки были накрашены золотистыми и красными тенями с добавлением черных стрелок, а губы подчеркивала коричневая помада.
Роскошный выход Джулии Фокс / Фото с Vogue Runway
Роскошный выход Джулии Фокс / Фото с Vogue Runway
Что известно о Джулии Фокс и Канье Уэсте
Рэпер и актриса закрутили роман в конце 2021 года. Уже в начале января их вместе заметили папарацци. Впоследствии влюбленные подтвердили свой роман совместной фотосессией.
Настоящий фурор Джулия Фокс произвела на всех во время Недели моды в Париже. Образы актрисы часто сравнивали со стилем Ким Кардашян. Ее ауфиты критиковали в сети.
2 февраля Канье Уэст в честь 32-летия любимой решил сделать невиданный жест и подарить сумки от самого дорогого бренда в мире Hermès Джулии и ее четырем подругам.
Несколько дней назад инсайдеры сообщили, что пара больше не вместе. Канье Уэст подогнал к дому Ким Кардашян целый грузовик с розами, надеясь на примирение со светской львицей.