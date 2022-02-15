Джулия Фокс открыла модный показ в Нью-Йорке: роскошный образ бывшей Канье Уэста

Бывшая девушка американского рэпера Канье Уэста стала приглашенной моделью на показ модельера и основателя бренда одежды LaQuan Smith. Знаменитость вышла на подиум в роскошном черном платье.

Недавно стало известно, что рэпер Канье Уэст и Джулия Фокс разошлись. Несмотря на слезы актрисы, которые папарацци засняли в аэропорту, некоторые СМИ говорят, что именно Джулия стала инициатором развода, ведь она, как и Ким, не выдержала отношений на расстоянии.

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За короткий период с Канье, актриса сумела примерить немало эффектных выходов, о которых писали все fashion-издания. Теперь Джулией заинтересовался американский модельер, который пригласил ее на свой показ и поручил ответственную миссию открыть его.

Образ Джулии Фокс на подиуме

32-летняя звезда открыла показ в черном длинном платье с роскошным вырезом. Она эффектно дефилировала подиумом в белых туфлях-лодочках. Ее образ дополнил элегантный пучок и аксессуары – массивные серьги в виде змеи и множество серебристых браслетов на обеих руках.

Визажисты создали для модели красивый макияж. Ее веки были накрашены золотистыми и красными тенями с добавлением черных стрелок, а губы подчеркивала коричневая помада.



Роскошный выход Джулии Фокс / Фото с Vogue Runway

Роскошный выход Джулии Фокс / Фото с Vogue Runway