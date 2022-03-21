Джулианна Мур собирает деньги для украинцев: актриса создала сине-желтые шапки в цветах флага

Американская актриса Джулианна Мур вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти создала шапки в цветах украинского флага. Все деньги по продаже будут переданы на пожертвования украинцам.

61-летняя актриса Джулианна Мур, четырежды номинировавшаяся на премию "Оскар", активно помогает Украине. Знаменитость анонсировала сбор средств на поддержку украинцев.

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Кинозвезда создала голубовато-желтые шапки с вкраплением белого цвета. Эти головные уборы уже приобрели Дженнифер Энистон и Мишель Пфайффер.

"Средства от покупки этой шапки идут на счет ЮНИСЕФ для Украины. Моя замечательная и талантливая подруга Алессандра сделала их, и многие из вас уже приобрели их, но если вы еще этого не сделали, то это отличный способ выразить свою поддержку народу Украины", – написала голливудская актриса Джулианна Мур.

Какие мировые знаменитости и бренды поддержали Украину

Грузинский бренд Keburia создал стильные сине-желтые шляпы в знак поддержки украинцев;

Balenciaga посвятил показ Украине: Демная Гвасалия раздал гостям раздавшие сине-желтые футболки . В изделии в цветах украинского флага позировала Сальма Гайек;

Дизайнер из Нидерландов изготовила голубовато-желтые серьги-аллигаторы из 18-каратного золота в поддержку Украины.