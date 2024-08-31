Инфлюенсерка и модель вышла в свет со своим бойфрендом на церемонию жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов, где он одержал победу от УЕФА, как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

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Криштиану Роналду вручили приз 29 августа в Монако. Его возлюбленная поддержала в невероятно стильном наряде.

Красивый выход Джорджины Родригес

Испанская модель Джорджина Родригес появилась на публике в Монте-Карло в красивом белом платье длины мини, которое было украшено объемными чашечками в зоне декольте и широкими бретельками.

Джорджина обожает драгоценные украшения, поэтому дополнила образ роскошным колье на шее. Также она примерила дорогие серьги и ювелирный браслет. Образ красавица дополнила туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы инфлюенсерка зачесала в пучок, сделала эффектный макияж и довершила выход сумкой от своего любимого бренда Hermes. В коллекции девушки известного футболиста есть одна из самых дорогих сумок Birkin из кожи гималайского крокодила.

Криштиану Роналду был одет в темно-синий костюм с белой рубашкой и мило позировал на яхте со своей возлюбленной.

Что известно об отношениях Джорджины и Роналду

Нападающий сборной Португалии и Аль-Насру Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. Знаменитый футболист познакомился со своей будущей избранницей в магазине одежды, в котором она работала.

Джорджина в сериале, который снял о ней Netflix, рассказывала, что ехала утром на работу маршруткой, а после смены ее забирал каждый раз на разных дорогих автомобилях Криштиану. Отношения начали развиваться очень быстро, поэтому пара начала жить вместе вскоре после знакомства.

Но несмотря на двух общих дочерей и трех детей Криштиану, пара до сих пор не в статусе мужа и жены, хотя и Джорджина уже находится в статусе невесты, поскольку футболист таки сделал девушке предложение в 2020 году.