Інфлюенсерка та модель вийшла у світ зі своїм бойфрендом на церемонію жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів, де він здобув перемогу від УЄФА, як найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів.

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Кріштіану Роналду вручили приз 29 серпня в Монако. Його кохана підтримала у неймовірно стильному вбранні.

Красивий вихід Джорджини Родрігес

Іспанська модель Джорджина Родрігес з’явилася на публіці в Монте-Карло у красивій білій сукні довжини міні, яка була оздоблена об’ємними чашечками в зоні декольте та широкими бретельками.

Джорджина обожнює коштовні прикраси, тож доповнила образ розкішним кольє на шиї. Також вона приміряла дорогі сережки та ювелірний браслет. Образ красуня доповнила туфлями-човниками на підборах.

Волосся інфлюенсерка зачесала в пучок, зробила ефектний макіяж та довершила вихід сумкою від свого улюбленого бренду Hermes. У колекції дівчини відомого футболіста є одна з найдорожчих сумок Birkin зі шкіри гімалайського крокодила.

Кріштіану Роналду був одягнений у темно-синій костюм з білою сорочкою та мило позував на яхті зі своєю коханою.

Що відомо про стосунки Джорджини та Роналду

Нападник збірної Португалії та Аль-Насру Кріштіану Роналду зустрічається з Джорджиною Родрігес з 2016 року. Знаменитий футболіст познайомився зі своєю майбутньою обраницею в магазині одягу, в якому вона працювала.

Джорджина у серіалі, який зняв про неї Netflix, розповідала, що їхала зранку на роботу маршруткою, а після зміни її забирав кожного разу на різних дорогих автомобілях Кріштіану. Стосунки почали розвиватися дуже швидко, тож пара почала жити разом невдовзі після знайомства.

Та попри двох спільних доньок та трьох дітей Кріштіану, пара ще досі не одружена, хоча й Джорджина вже перебуває у статусі нареченою, оскільки футболіст таки освідчився дівчині у 2020 році.