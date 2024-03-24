Джорджина Родригес испортила образ бюстгальтером: какую ошибку совершила девушка Роналду

Девушка Криштиану Роналду поделилась со своими поклонниками новым фото. Инфлюенсерка продемонстрировала эффектный образ, но его сумел испортить бюстгальтер.

Невеста знаменитого футболиста всегда старается выглядеть стильно и эффектно. Джорджина не сотрудничает со стилистами, поэтому все наряды подбирает на собственный вкус.

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Впрочем даже у знаменитых людей бывают модные курьезы. Из-за неосторожности возлюбленная Криштиану Роналду испортила свой образ.

Образ Джорджины Родригес

Джорджина продемонстрировала роскошный образ в черной тунике на длинный рукав и коричневых зауженных брюках. Такие аутфиты очень популярны в Саудовской Аравии, где и проживает сейчас звездная пара.

Коричневая туника создана из тонкого материала, поэтому под вспышкой камеры просветила белый бюстгальтер. Чтобы не происходило таких модных курьезов, Джорджине стоило подобрать белье коричневого цвета.

Знаменитость дополнила образ туфлями на каблуках, длинные волосы уложила в кудри в стиле мокрого эффекта, сделала на лице насыщенный макияж и надела свои любимые драгоценные украшения в виде сережек и колец.

Джорджина любит красиво одеваться, поэтому без колебаний тратит деньги на дорогие и брендовые вещи. В ее гардеробе есть немало сумок от одного из самых дорогих марок Hermes. Роскошный аутфит девушка знаменитого футболиста дополнила бордовой сумкой из крокодиловой кожи Hermes Kelly.

Что известно об отношениях Джорджины и Роналду

39-летний нападающий сборной Португалии и Аль-Насру Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. Знаменитый футболист познакомился со своей будущей избранницей в магазине одежды, в котором она работала.

Джорджина в сериале, который снял о ней Netflix, рассказывала, что ехала утром на работу маршруткой, а после смены ее забирал каждый раз на разных дорогих автомобилях Криштиану. Отношения начали развиваться очень быстро, поэтому пара начала жить вместе вскоре после знакомства.

Но несмотря на двух общих дочерей и трех детей Криштиану, пара до сих пор не замужем, хотя и Джорджина уже находится в статусе невесты, поскольку футболист таки сделал девушке предложение в 2020 году.