Джорджина Родригес надела летом платье и высокие сапоги: впечатляющее фото

Испанская инфлюенсерка и девушка футболиста Криштиану Роналду любит эпатажно одеваться. На один из матчей Евро-2024 Джорджина Родригес пришла в довольно интересном образе.

Невеста знаменитого футболиста всегда старается выглядеть стильно и эффектно. Джорджина не сотрудничает со стилистами, поэтому все наряды подбирает на свой вкус.

Смотрите также Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как роскошно носить белое платье летом: элегантный образ

Девушка обожает дорогие украшения и сумки и всегда выбирает для себя наряд, который подчеркивает ее пышные формы.

Образ Джорджины Родригес

Новую фотографию Джорджина опубликовала в своем инстаграме, за которым следит 60 миллионов поклонников со всего мира. Знаменитость надела черное короткое платье на длинный рукав с открытыми плечами в едва яркие красные цветы.

Платье девушка Роналдо выбрала от бренда Guess. Инфлюенсерка является амбассадоркой американской марки, поэтому отметила откуда именно ее наряд. Аутфит красавица дополнили черные сапоги на высоком каблуке и яркая красная сумка Hermes Kelly.

Джорджина обожает сумки от этого известного бренда, поэтому почти никогда не выбирает для выходов другой бренд. В ее коллекции есть все самые известные сумки разных цветов и размеров.

Перед камерой девушка позировала с чашкой кофе в руках сидя в VIP-зоне. Она распустила волосы и уложила их в кудри, а на лицо нанесла эффектный макияж.



Красивый образ Джорджины Родригес / Фото из инстаграма модели

Известный футболист Криштиану Роналду и Джорджина Родригес несмотря на двух общих дочерей и двух детей спортсмена до сих пор не женаты, хотя и Джорджина уже находится в статусе невесты, поскольку футболист таки сделал девушке предложение в 2020 году.