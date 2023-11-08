Чтобы иметь в своем гардеробе джинсы, которые прослужат вам надолго, предпочитайте простые силуэты и проверенные со временем цвета. Есть 5 пар джинсов, которые будут всегда оставаться актуальными.

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Джинсы клеш

Джинсы с расклешенными штанинами ненадолго погасли, впрочем в этом сезоне снова стали модными. Их можно стилизовать в элегантных или обычных образах.



Стильные джинсы, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Джинсы baggy

Такие джинсы свободны и удобны. Чаще модницы их выбирают для комфортных образов. Несмотря на обычные образы, их легко вписать в праздничные аутфиты. Стоит всего лишь добавить обувь на каблуке.



Стильные джинсы, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Прямые джинсы с завышенной талией

Классические джинсы с прямыми штанинами, вдохновленные винтажом, хорошо смотрятся с любым нарядом – от жакета и кроссовок до блузы и сапог на каблуке. Делайте ставку на классику – выбирайте прямые голубые джинсы и не прогадаете.



Стильные джинсы, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Узкие джинсы

Да, скини не в моде, но для того чтобы повторить жокейский аутфит, вам лучше выбрать джинсы, которые будут повторять силуэт и будут хорошо стилизоваться с сапогами до колена.



Стильные джинсы, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Джинсы карго

В гардероб модниц в этом году вернулись повседневные джинсы карго. Они могут быть свободными, с заниженной талией и дополнительными карманами.



Стильные джинсы, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest