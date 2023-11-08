Щоб мати у своєму гардеробі джинси, які прослужать вам надовго, віддавайте перевагу простим силуетам та перевіреним з часом кольорам. Є 5 пар джинсів, які завжди залишатимуться актуальними.

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Джинси кльош

Джинси з розкльошеними штанинами ненадовго згасли, втім цього сезону знову стали модними. Їх можна стилізувати в елегантних або повсякденних образах.



Стильні джинси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Джинси baggy

Такі джинси є вільними та зручними. Найчастіше модниці їх обирають для комфортних образів. Попри повсякденні образи, їх легко вписати у святкові аутфіти. Варто всього лише додати взуття на підборах.



Стильні джинси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Прямі джинси із завищеною талією

Класичні джинси з прямими штанинами, що натхненні вінтажем, гарно виглядають з будь-яким вбранням – від жакета та кросівок до блузи та чобіт на підборах. Робіть ставку на класику – обирайте прямі блакитні джинси і не прогадаєте.



Стильні джинси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Вузькі джинси

Так, скіні не в моді, але для того, щоб повторити жокейський аутфіт, вам краще обрати джинси, які будуть повторювати силует та добре стилізуватимуться з чоботами до коліна.



Стильні джинси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Джинси карго

У гардероб модниць цього року повернулися повсякденні джинси карго. Вони можуть бути вільними, із заниженою талією та додатковими кишенями.



Стильні джинси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest