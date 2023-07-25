Джинсовые вещи, которые нам нужны этим летом: стильные элементы гардероба

Мы обожаем джинсы, а в этом году к списку любимых денимовых изделий еще добавились юбки макси или миди с разрезом.

Раньше в нашем гардеробе могла быть одна пара джинсов, которую мы носили круглый год. Теперь фешионисты добавляют в свой гардероб немало интересных фасонов, обогащая таким образом свои стилизации в образах.

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Добавьте в свой гардероб этим летом несколько денимовых вещей, которые разнообразят ваш аутфит.

Вечные джинсы

Выбирайте на лето классический прямой крой джинсов, который будет стильно смотреться еще не один сезон. Джинсы со средней посадкой – это самые универсальные денимовые изделия. Для повседневного образа выбирайте джинсы и рубашку оверсайз, а для праздничного – каблуки и эффектный топ.

С низкой посадкой

И хотя джинсы с низкой посадкой могут вас испугать, ведь не все умеют стилизовать такие денимовые изделия, это вовсе не значит, что живот должен быть обнажен.

Если ищете вдохновение – просмотрите образы скандинавки Перниль Тейсбек, которая очень часто носит такие штаны.

Широкие брюки

Научитесь стилизовать широкие брюки не только с кроссовками, но и с босоножками или туфлями на каблуке.

Джинсы карго

Такие джинсы в этом году особенно популярны. Вы можете дополнять карго нарядами, сходными с джинсами по стилю или стилизовать с нежной и романтичной одеждой.

Юбка из денима

Джинсовую юбку длины макси можно назвать трендовой вещью сезона. Стилизация этой юбки достаточно проста, но если не знаете, как ее интересно подать – присмотритесь к модным образам в инстаграмме.