Не все девушки допускают таких грубых ошибок, впрочем все же такие модные нарушения иногда наблюдаются.

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Стилистка привела несколько самых распространенных примеров и сразу представила альтернативу, которой вы можете воспользоваться, чтобы не создавать неправильной стилизацией дешевый вид своего аутфита.

Длина вашей юбки или платья не должна оканчиваться в самой широкой точке икры. Пусть длина юбки будет выше или ниже самой широкой точки.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Не выбирайте в свой аутфит низко спущенную сумку. Носите сумку чуть выше бедер.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Тонкие базовые футболки с коротким рукавом выглядят дешево. Делайте ставку на жесткие футболки, которые не будут просвечиваться и будут держать форму.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Широкие штаны должны от пола отставать на 1-2 сантиментра. Если эта длина больше, то образ будет выглядеть несколько неудачно.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Обжатые жакеты уже давно вышли из моды. Лучше выберите свободный жакет, даже если он будет размера оверсайза.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Постарайтесь обходить в своих образах total-оверсайз. Чтобы наряд не выглядел слишком мешковатым, попробуйте открыть узкие части тела (талию, лодыжки, запястья).



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Обжатые рубашки тоже уже не в моде, так что лучше выбирать свободные изделия, в которых вы будете чувствовать себя комфортно.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Отложите габаритные несезонные сумки в шкафу и не совмещайте их с летними, легкими платьями.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna

Белье в ваших образах не должно быть заметным. Лучше пускай ключевой момент играет эффектная сумка.



Не допускайте этих ошибок в своих образах / Фото с Instagram @stylist.inna