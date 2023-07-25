Раніше у нашому гардеробі могла бути одна пара джинсів, яку ми носили цілий рік. Тепер фешіоністи додають у свій гардероб чимало цікавих фасонів, збагачуючи таким чином свої стилізації в образах.

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Додайте до свого гардероба цього літа кілька денімових речей, які урізноманітнять ваш аутфіт.

Вічні джинси

Обирайте на літо класичний прямий крій джинсів, який буде стильно виглядати ще не один сезон. Джинси з середньою посадкою – це найбільш універсальні денімові вироби. Для повсякденного образу обирайте джинси та сорочку оверсайз, а для святкового – підбори та ефектний топ.

З низькою посадкою

І хоч джинси з низькою посадкою можуть вас налякати, адже не всі вміють стилізувати такі денімові вироби, це зовсім не означає, що має бути оголений живіт.

Якщо шукаєте натхнення – передивіться образи скандинавки Перніль Тейсбек, яка дуже часто носить такі штани.

Широкі штани

Навчіться стилізувати широкі штани не лише з кросівками, але й з босоніжками чи туфлями на підборах.

Джинси карго

Такі джинси цього року особливо популярні. Ви можете доповнювати карго вбранням, що подібні з джинсами за стилем або ж стилізувати з ніжним та романтичним одягом.

Спідниця з деніму

Джинсову спідницю довжини максі можна назвати трендовою річчю сезону. Стилізація цієї спідниці досить проста, але якщо не знаєте, як її цікаво подати – придивіться до модних образів в інстаграмі.