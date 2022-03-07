Джиджи Хадид пообещала отдать Украине деньги, которые она заработала на модных показах

Американская модель Джиджи Хадид тоже решила помочь украинцам. Она отметила, что перечислит деньги по своим заработкам на Недели моды.

Старшая сестра Беллы Хадид поддержала инициативу сестры и пообещала помочь украинцам деньгами. Ранее Белла Хадид сообщала, что часть заработанных средств с показов будет перечислена на помощь Украине. Аналогичное заявление в своем инстаграмме опубликовала Джиджи Хадид.

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Манекенщица опубликовала фото из модных показов и отметила, что моделинг – ее работа, она не могла контролировать свой рабочий график, но заработанные деньги предоставят на помощь Украине.

"Наличие установленного графика на месяц моды означало, что мы с коллегами представим новые коллекции в тяжелые и травматические периоды истории. Мы не контролируем большинство наших рабочих графиков. Я обещаю пожертвовать свои доходы от осенних шоу 2022 года в помощь страдающим войной в Украине, а также продолжать поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине.Наши глаза и сердца должны быть открыты для любой человеческой несправедливости.Пусть мы все видим друг друга братьями и сестрами, вне политики, вне расы, вне религии. невинные жизни платят за войну, а не за лидеров. Руки прочь от Украины. Руки прочь от Палестины. Мир", - написала Джиджи Хадид.