Какой тренч купить этой весной: стильный образ показывает Джиджи Хадид

Джиджи Хадид продемонстрировала стильный образ во время своего последнего выхода по Нью-Йорку. Молодая мама, дизайнер и модель примерили стильный look, который подойдет для первых весенних дней.

Уже совсем скоро в ход пойдут пальто, бомберы, куртки и тренчи, пишет 24 канал. Тренч – это неизменная базовая вещь в нашем гардеробе, которая постоянно нам пригодится в прохладные весенние дни.

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В тренде уже несколько сезонов держится кожаный тренч, который может легко заменить классический бежевый тренчкот, к которому мы так привыкли.

Ориентируясь на героинь стритстайла, инфлюэнсеров или моделей, рекомендуем обратить внимание на кожаные тренчи лаконичного кроя, которые смогут удачно завершить ваш весенний образ с ботинками, сапогами на каблуках или кроссовках.

Образ Джиджи Хадид

Знаменитость одела цветной свитер, соединившийся с темно-серыми брюками и серыми кроссовками. Сверху она надела черный кожаный тренч, который дополнила коричневой шапкой и белой сумкой в цветочный принт от бренда Fendi.

Джиджи распустила волосы и нанесла на лицо макияж в коричневых тонах. Свой стильный выход звезда подиумов завершила несколькими кольями из жемчуга и бисера.



Стильный образ Джиджи Хадид / Фото с Instagram



Стильный образ Джиджи Хадид / Фото с Instagram