Джиджи Хадид заметили в аэропорту в бейсболке от украинского дизайнера Руслана Багинского

Кепку травяного цвета супермодель выбрала для перелета из аэропорта Нью-Йорка. Фанаты сфотографировали звезду вместе с Брэдли Купером.

Американская супермодель Джиджи Хадид не впервые выбирает как для звездных выходов, так и для повседневных образов вещи украинских брендов. На этот раз ее увидели в бейсболке от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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Наряд Джиджи Хадид

Знаменитость была в белой футболке, джинсах и кожаном бомбере. Образ она дополнила светло-коричневым шопером и кепкой, как пишет сам Багинский, "майского зеленого" цвета.

Цвет надоедливых пятен от травы, которые на самом деле означают лето и пикники. Вечнозеленые воспоминания и первые листья. Края козырька слегка потертые, цвета слегка приглушенные, будто выгоревшие на солнце – так обычно выглядит ваша любимая кепка,

– говорится на сайте бренда.

Стоит аксессуар от именитого дизайнера чуть больше 7 тысяч гривен.

Поклонники обратили внимание на то, что модель была в компании Брэдли Купера. Он был в клетчатой рубашке, черных джинсах и в куртке.

Что известно о Руслане Багинском

Руслан Багинский является самым известным дизайнером головных уборов в Украине. Его кепи и шляпы носит Мадонна, Пэрис Хилтон, Тейлор Свифт, сестры Джиджи и Белла Хадид, Рианна и многие другие. Для мирового концертного турне Renaissance World Tour Бейонсе и ее танцевальная команда выбрали шляпы от бренда RB. Знаменитости в шляпках от украинского дизайнера красовались на страницах таких авторитетных изданий, как Vogue, W Magazine, Elle и CR Fashion Book.

Роман Купера с Хадид

Об их отношениях стало известно в конце прошлого года, хотя были знакомы они уже много лет. Долгое время раньше Хадид состояла в отношениях с музыкантом Зейном Маликом, а Купер с российской моделью Ириной Шейк.