Американская актриса Дженнифер Лоуренс была замечена в стильном ежедневном образе на прогулке Колдуотер-парком в Беверли-Гиллз. Аутфит стилисты разобрали как такой, который следует запомнить себе на будущее.

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Звезда соединила джинсовую рубашку с кожаным пиджаком в стиле 90-х от Massimo Dutti и добавила черные прямые свободные брюки. Дополнила наряд она овальными солнцезащитными очками. Записывайте эту комбинацию и пользуйтесь ею тогда, когда вам нужен необременительный повседневный образ.

Бейонсе в трендовой кожаной одежде

Совершенно по-другому, но не менее модно стилизовала ранее кожаный пиджак Бейонсе. Певица скомбинировала верхнюю одежду с леггинсами и балаклавой. А акцент сделала на выразительной талии и ярких украшениях.