Бейонсе всегда удивляла мир не только своим талантом певицы, но и безупречным вкусом в подборе луков. За ее выходами и новыми постами следят сотни миллионов поклонников.

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Новым фэшн-триумфом звезды стало удачное сочетание трендовой кожаной куртки, леггинсов и балаклавы. Верх образа опоясывает талию, и в сочетании с облегающими леггинсами создает монохромный образ, подчеркивающий особенности фигуры Бейонсе.

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Особое внимание певица уделила аксессуарам и акцентным деталям. Массивные серьги она надела поверх балаклавы. А цвет помады подобрала в тон к маникюру. Завершила лук инфлюэнсерша солнцезащитными очками.