Бейонсе завжди дивувала світ не лише своїм талантом співачки, але і бездоганним смаком у доборі луків. За її виходами та новими дописами стежать сотні мільйонів прихильників.

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Новим фешн-тріумфом зірки стало вдале поєднання трендової шкіряної куртки, легінсів і балаклави. Верх образу оперізує талію, і у поєднанні з легінсами, що обтягують, створює монохромний образ, який підкреслює особливості фігури Бейонсе.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Окрему увагу співачка приділила аксесуарам та акцентним деталям. Масивні сережки вона надягнула поверх балаклави. А колір помади підібрала в тон до манікюру. Завершила лук інфлюенсерка сонцезахисними окулярами.