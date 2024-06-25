Дженнифер Лопес восхитила сеть стильным образом на Неделе моды в Париже: эффектные фотографии

Певица Дженнифер Лопес прилетела во Францию на Неделю высокой моды и появилась на показе известного бренда в красивом наряде.

Знаменитость приехала на показ известного бренда Christian Dior Haute Couture осень/зима 2024-2025. Дженнифер радостно выглядела, поскольку накануне отдыхала в Италии.

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На неделе высокой моды в Париже известные люксовые и премиальные бренды представляют свои коллекции для следующего осенне-зимнего сезона. Модный дом Dior представил свое творение в первый день мероприятия.

Новый выход Дженнифер Лопес

Для появления на светском мероприятии певица выбрала наряд от Dior. Дженнифер надела красивое платье кофейного оттенка с юбкой А-силуэта с асимметричным плечом и широким поясом на талии.

Сверху знаменитость надела тренч того же оттенка, что и платье и дополнила образ любимыми босоножками на высоком каблуке золотистого оттенка.

Красавица дополнила свой аутфит черными кожаными перчатками и культовой сумкой Lady Dior, которую любила принцесса Диана. Волосы Дженнифер Лопес зачесала и собрала в пучок. Визажисты нанесли ей насыщенный макияж с акцентом на веки, а ее look дополнили золотые серьги с бриллиантами.

Дженнифер Лопес часто предстает перед объективами камер папарацци. Неделю назад певица прогулялась по Лос-Анджелесу в базовом образе, который состоял из белой майки и кофейных брюк. Как выглядел образ знаменитости – смотрите в нашем материале.