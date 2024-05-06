С чем носить клетчатый жакет: Дженнифер Лопес показала безупречный образ

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала под прицелы папарацци в стильном и красивом наряде. Знаменитость появилась в Нью-Йорке, где находится уже длительное время.

Уже вечером, 6 мая, в Метрополитен-музее начнется долгожданное фэшн-событие Met Gala. Дженнифер Лопес является приглашенной гостьей, поэтому накануне светского мероприятия остановились в отеле, где ее и заметили фотографы.

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Образ Дженнифер Лопес

Красавица соединила бежевый лонгслив из полупрозрачного материала с юбкой того же оттенка длины миди с добавлением двухслойных поясов. Актриса учла свой прошлым конфуз с нарядом, поэтому соединила лонг с бельем светлого цвета. Ранее Джей Ло соединила черную водолазку с белым бюстгальтером, который искажал образ.

К кремовым оттенкам певица надела сверху клетчатый жакет коричневого цвета из плотной ткани, который даже имел вид укороченного пальто. Дополнили образ высокие сапоги на каблуке горчичного оттенка от бренда Saint Laurent.

Дженнифер Лопес зачесала волосы в хвост и добавила изюминки аутфиту благодаря коричневым солнцезащитным очкам.

Певица решила придерживаться одной цветовой палитры и завершила аутфит кожаной сумкой под тиснение рептилии от известного бренда Hermes. Этот Модный дом является любимым у певицы, поэтому она имеет в своей коллекции огромное количество дорогих сумок Hermes.

Образ Дженнифер Лопес – хороший пример того, как придерживаться монохромности в образе. Если использовать цвета в одних оттенках, комбинируя вещи от насыщенного до бледного варианта оттенка, то look получится элегантным и будет иметь дорогой вид.